- العلاج الوجداني العميق - - وليد مهدي

2022/06/16 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وليد_مهدي مثال تطبيقي لعلاج الصدمات عبر تعويم الوعي في فضاء الاحتمالات يعيش المرء طوال حياته موهوماً بواسطة نفسه او بواسطة الآخرين بان تصرفاته في حياته , غالبيتها صحيحة.



حسب التجارب والخبرات لما يعرف بــ " الإقتراب من الموت " , فإن ما قبل لحظة وفاته فقط يدخل بوعيه الى فضاء الاحتمالات الكلي لأحداث العالم فيرى بوضوح " الخريطة المثالية لأحداث العالم " وهي الوقائع النموذجية التي كان من المفترض ان تحصل وفق ......





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