2022/06/16 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي ولم تمشى فى جنازتى ........



قصيدتان-------------------------------------------------------------1 - ولم تمشى فى جنازتى ----------------------------------- فقدت أجنحتى فضية اللون وأنا أخترق محلقة وأحترقفى سماء العبث والضجر ولم تواسينى فى محنتى سبحت ساعات تحت الماء لأصل الى شاطئك البعيد وجدتك فوق الرمال الناعمة غارقا معها فى القبلات سافرت الى أرض ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولم تمشى فى جنازتى ..... قصيدتان - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولم تمشى فى جنازتى ..... قصيدتان - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).