النفط يمحو مكاسبه بتأثير من تداعيات رفع الفائدة الأميركية

2022/06/16 | 14:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ محت أسعار النفط مكاسبها المبكرة، لتنخفض بعد يوم من التراجع الشديد الذي نتج عن رفع معدلات الفائدة الأميركية لكن ما زال الاهتمام ينصب على نقص المعروض.وبحلول الساعة 0906 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 118.06 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب […]

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