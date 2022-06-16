وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها .. تفرض عقوبات على بطريرك موسكو للارثوذكس كيريل

2022/06/16 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت بريطانيا الخميس عقوبات على البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في إطار سلسلة جديدة من الإجراءات ردا على غزو أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن كيريل (75 عاما) الذي شطب الاتحاد الأوروبي اسمه أخيرا من لائحته السوداء، “يُعاقب لدعمه حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

وتستهدف هذه التدابير التي تشمل حظر دخول الأراضي البريطانية وتجميد أصول في المملكة المتحدة، أيضا ماريا لفوفا-بيلوفا، أمينة المظالم المعنية بحقوق الأطفال في الكرملين بسبب مزاعم “نقل أطفال أوكرانيين وعرضهم للتبني” في روسيا.

كذلك استهدف مسؤولون في قطاع النقل وجنود متهمون ب”قتل واغتصاب وتعذيب مدنيين” في بوتشا قرب كييف.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس في بيان “نحن نستهدف المتواطئين والجناة في حرب بوتين والذين يتسببون في معاناة لا توصف في أوكرانيا”.

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