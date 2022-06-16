بيريس .. “مبابي خضع لضغوطات سياسية واقتصادية”

2022/06/16 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم رئيس نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريس، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي بالخضوع “لضغوطات سياسية واقتصادية” لتجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وقال رئيس النادي الملكي في مقابلة مع برنامج “ال شيرينغيتو” على قناة “ميغا” الاسبانية: “لطالما اعتبر (مبابي) أن حلمه أن يلعب مع ريال مدريد، وقبل حوالي 15 يوما تقريبا (من اتخاذ قراه)، انقلب الوضع تماما بسبب الضغوطات السياسية والاقتصادية”.

وأضاف بيريس الذي لم يتحدث علنا عن الانتقال المجهض لمبابي الى ريال مدريد في 22 أيار/مايو الماضي: “هذا الامر بالاضافة الى العامل المادي والقيادة الرياضية أدى إلى تغيير رأيه.



عندما نجد انفسنا في وضعية محيرة مماثلة، نحاول الخروج منها بجميع الوسائل.



انا اتفهمه لانه ليس من السهل تلقي اتصال من رئيس الجمهورية (ايمانويل ماكرون)”.

وتابع “هنا في اسبانيا، من الصعب تفهم ان يقوم ملك اسبانيا بالاتصال باحد الاندية…انه امر من الصعب جدا فهمه”.

واوضح “ثمة دولتان، قطر وفرنسا تربطهما علاقة قوية، وتقوم قطر بطلب من الرئيس الفرنسي، وانا أفهم هذا الامر بهذا الشكل والا فان الامر مستحيل”.

وكشف “منذ تواجدي في منصبي، لم يقم اي رئيس جمهورية بالاتصال باحد اللاعبين ويعلن عن ذلك للرأي العام.



لا أعتقد أن هذا الامر كان إشارة جيدة لباقي الاندية في فرنسا”.

لكن بيريس لم يقفل الباب تماما امام امكانية انضمام مبابي الى صفوف ريال مدريد في المستقبل بقوله “ليس الان، لان مبابي الذي اعرف ليس مبابي الحالي.



لكن اذا تغيرت الامور فكل شيء وارد في المستقبل”.

ا ف ب

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