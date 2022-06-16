عقوبات بريطانية على البطريرك الروسي كيريل.. والكنيسة الأرثوذكسية ترد

2022/06/16 | 15:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت بريطانيا، الخميس، عقوبات على البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في إطار سلسلة جديدة من الإجراءات ردا على غزو أوكرانيا.

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