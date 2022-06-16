صلاح الدين تضع خطة من ثلاثة محاور لتخفيف الزخم على محطات الوقود

2022/06/16 | 15:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين ـ واع

أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، عن وضع خطة من ثلاثة محاور لتخفيف الزخم على محطات الوقود.

وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ صلاح الدين وكالة اسماعيل خضير الهلوب، ترأس اجتماعاً موسعاً في مبنى ديوان المحافظة، حضره معاون المحافظ لشؤون الأمن ومدير عام شرطة صلاح الدين ومدير فرع صلاح الدين للمنتجات النفطية وقائممقام قضاء تكريت وممثلون عن دوائر الأمن الاقتصادي والوطني وشؤون السيطرات".

واوضح، أن "الاجتماع، ناقش أسباب وتداعيات أزمة الوقود الحاصلة في مركز المحافظة وضواحيها، وخلص إلى تشخيص أسباب الأزمة، بعد رصد حالات تهريب للوقود من قبل ضعاف النفوس، واتخاذ الإجراءات الرادعة للحد منها، بعد تشكيل لجنة متابعة برئاسة مدير شرطة المحافظة وعضوية ممثلين عن دائرة الأمن الاقتصادي وشؤون السيطرات".

وأكد، أنه "تقرر وضع خطة عاجلة لتقليل الزخم الحاصل على محطات الوقود من خلال تنسيق العمل بين الجهات المعنية بالمنتجات النفطية والجهات الأمنية، واتخاذ إجراءات فعلية من شأنها زيادة حصة المحافظة بتوفير مادة الوقود في المحطات الحكومية والأهلية، وتمديد ساعات عمل هذه المحطات".

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