2022/06/16 | 15:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a6Inr5H6DYk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أطفال العراق مستوى عالمي بالحساب الذهني) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أطفال العراق مستوى عالمي بالحساب الذهني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).