حقوق: سكوت البرزاني والحلبوسي على الاعتداءات التركية دليل على التواطؤ معها

2022/06/16 | 15:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهم عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، الخميس، حكومة إقليم كردستان بالتواطؤ مع تركيا لسكوتها عن الاعتداءات التركية لمناطق شمالي العراق.وقال الكرعاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “ما تقوم به الحكومة التركية من انتهاكات مستمرة وعدم وجود موقف من حكومة الكاظمي ورئيس مجلس النواب وكذلك عدم وضوح مواقف بعض الكتل […]

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