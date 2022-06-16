رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل نواب كتلة اشراقة كانون

2022/06/16 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي

فائق زيدان اليوم الخميس نواب كتلة

اشراقة كانون، وبحث معهم عدد من القضايا

القانونية الخاصة بالقوانين التي اقرها

مجلس النواب.

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