زيدان يبحث مع مستشار رئيس الوزراء الضمانات القانونية لحماية حرية التعبير

2022/06/16 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

استقبل رئيس القضاء الاعلى القاضي

فائق زيدان اليوم الخميس، مستشار رئيس

الوزراء هشام داود ومختصين بالاعلام،

وبحث معهم الضمانات القانونية لحماية

حق حرية التعبير عن الرأي المكفول بموجب

الدستور والق

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