رئيس ريال مدريد بيريز يعترف: مبابي ليس خائن

2022/06/16 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، حقيقة خيانة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان للنادي الملكي بعد تلاشى حلمه في الانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

وقال فلورنتينو بيريز في مقابلة مع برنامج ‘‘الشيرنجيتو‘‘الإسباني: ‘‘من السهل شرح قصة مبابي، فهو لم يخُن ريال مدريد، لقد نقل للعالم أجمع رغبته في اللعب لريال مدريد، لقد كان حلمه عندما كان طفلاً ونحن نعلم ذلك، لقد صرح بذلك علنًا‘‘.

وأضاف: ‘‘أردنا التوقيع معه في أغسطس لكن باريس سان جيرمان لم يرغب في بيعه، لقد أراد مبابي الرحيل حينها‘‘.

ووقع كيليان مبابي عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان يربطه بالاستمرار في ملعب بارك دي برانس لمدة ثلاث سنوات آخرى حتى عام 2025.

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