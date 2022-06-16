هادي العامري مرشحا لرئاسة الوزراء المقبلة.. الفتح يوضح حقيقة هذا الإدعاء

2022/06/16 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام حول ترشيح زعيم تحالف الفتح هادي العامري لرئاسة الوزراء.

وقال الفتلاوي لـ (بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي لم يطرح او يرشح اية شخصية لرئاسة الوزراء وان الأنباء المتداولة حول ترشح العامري لرئاسة الوزراء غير صحيحة".

وأضاف، أن "المرحلة الأولى في تشكيل الحكومة هي اختيار رئيس الجمهورية اولا ومن ثم يتم الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة".

وتداولت وسائل الإعلام بشكل واسع يوم أمس انباء تفيد بترشيح الإطار التنسيقي لزعيم تحالف الفتح هادي العامري لرئاسة البلاد في المرحلة المقبلة.

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