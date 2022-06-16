اكثر من 650 اصابة بإسهال وقيء في السليمانية خلال 24 ساعة.. وقرار باغلاق 9 مصادر “مشبوهة” للمياه

2022/06/16 | 15:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أقدمت ادارة قائممقامية السليمانية اليوم الخميس، على اغلاق تسعة ماسورات لمياه الشرب يتوقع أنها مصدر لحالات الإسهال والقيء، على خلفية طلب من مديرية صحة السليمانية، عقب وصول الاصابات في السليمانية الى 656 شخصًا خلال 24 ساعة فقط.

وقالت ادارة قائممقامية السليمانية في بيان ان اللجان المشتركة وبناء على توجيهات صحة المحافظة قامت بإغلاق تسعة ماسورات لمياه الشرب كانت مصدر لشاحنات المياه التي تباع للمواطنين.

وأوضح البيان أنه “بعد زيادة حالات الإسهال والقيء بين المواطنين، وبعد عمليات الفحص الميداني لمصادر المياه تبين كل الماسورات التسعة غير صالح للشرب ومصدر لعدة أنواع من البكتيريا.

وتشهد السليمانية مئات الحالات المرضية المصحوبة بأعراض القيء والإسهال دون معرفة الأسباب المؤدية لذلك لحد الآن، وبحسب إحصاءات المديرية العامة للصحة في السليمانية، فقد تم إدخال 656 شخصا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

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