تجول في 6 محافظات.. مساعد الخارجية اليابانية يعد بتسهيل سفر مواطني بلاده الى العراق

2022/06/16 | 15:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..بحث رئيس دائرة آسيا وأستراليا في وزارة الخارجية حيدر الشمري، الخميس، مع ناغاؤكا كانسوكه مُساعد وزير الخارجيَّة اليابانيّ – تطوير وتوطيد العلاقات السياسيَّة والاقتصاديَّة بين البلدين الصديقين.وقال الشمري، في بيان للخارجية العراقية تلقته /المعلومة/ إن “العراق يتطلع لبناء شراكات اقتصاديَّة مع عدد من دول العالم وعلى رأسها اليابان من أجل إعادة بناء […]

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