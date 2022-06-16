بنك UBS يرفع توقعاته لسعر برميل النفط الواحد من خام برنت

2022/06/16 | 15:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..في ظل هبوط العقود الآجلة لخامي النفط القياسيين صباح اليوم، خام برنت والخام الأمريكي، يتوقع الخبراء الاستراتيجيون في بنك UBS أن تظل أسعار النفط الخام المرتفعة مدعومة بشكل قوي في يونيو.حيث أكد خبراء UBS على أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول من المرجح، في نفس الوقت الذي يتعافى […]

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