2022/06/16 | 15:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد أليخاندرو نونيز فيسنتي، مصمم مقاعد الطائرات، أن مقعد الطائرة بمستويين يمكن أن يحدث ثورة في السفر الجوي الاقتصادي.وحرصت CNN في زيارتها إلى معرض التصميم الداخلي للطائرات (AIX) لعام 2022 في هامبورغ على تجربته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاعد مقصورة سياحية من طبقتين.. تصميم قد يحدث ثورة في عالم الطيران) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاعد مقصورة سياحية من طبقتين.. تصميم قد يحدث ثورة في عالم الطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).