العراق وفرنسا يبحثان التعاون في المجالات العسكرية

2022/06/16 | 15:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الخميس، مع قائد العمليات الخاصة الفرنسية اللواء برتران توجوز التعاون في المجالات العسكرية.وذكر بيان لجهاز مكافحة الارهاب ورد لوكالة ايرث نيوز ان “اللقاء بحث سُبل تطوير التعاون بين الجهاز والعمليات الخاصة الفرنسية في المجالات العسكرية، إضافة إلى الجهود الدولية في […]

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