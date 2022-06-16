العراق دافع عن العالم.. رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: نتطلع للمزيد من التعاون مع العمليات الخاصة الفرنسية

2022/06/16 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق

الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي،

اليوم الخميس، التطلع للمزيد من

التعاون مع العمليات الخاصة الفرنسية.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إن

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