2022/06/16 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن

تضاعف أعداد الأحداث المتهمين

بالمخدرات لثلاثة أضعاف خلال 5 أشهر،

فيما وجهت رسالة الى الأهالي.

وقال مدير عام دائرة إصلاح الأحداث إحدى

دوائر وزارة العدل، كامل أمين ه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 5 أشهر.. ارتفاع أعداد الأحداث المتهمين بالمخدرات لثلاثة أضعاف في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال 5 أشهر.. ارتفاع أعداد الأحداث المتهمين بالمخدرات لثلاثة أضعاف في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).