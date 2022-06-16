2022/06/16 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقال مدير صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق، اليوم الخميس، إن مرض الكوليرا يمكن انتشاره بشكل سريع الى الامعاء الدقيقة، مؤكدا أن العلاج الوحيد هو الامبرازول والزنتاك لتخفيض نسبة الحموضة في المعدة.

وبين بوشناق، في فيديو مصور له تابعته (بغداد اليوم)، أن "وسيلة الوقاية الاولية التي يجب اتباعها من المواطنين هو الحفاظ على نسبة الحموضة في المعدة للابتعاد عن خطر الإصابة بمرض الكوليرا".

ووجه مدير الصحة، رسالة إلى المواطنين، "بضرورة عدم اخذ المواطنين لهذه العلاجات الا بحالات الضرورة القصوى لتهبيط نسبة الحموضة"، مشيرا إلى " التوجيه للاجهزة الرقابة باخذ نسبة لتحري نسبة مادة الكلور فيها لتكون بشكل كافي لحماية المواطنين من المرض".

كما دعا بوشناق، إلى "ضرورة غسل الخضراوات والفواكه بشكل جيد بعد شرائها، فضلا عن الاعتناء بالنظافة الشخصية".

وفي وقت سابق، قال مدير صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق، إنّ "المحافظة سجلت أول إصابة بمرض الكوليرا"، لافتًا إلى أنّ "حالة المصاب مستقرة".

فيما أكد مدير صحة السليمانية صباح هورامي بدوره، عدم تسجيل المحافظة أيّ حالة إصابة بالكوليرا حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. رسالة تحذيرية لمدير صحة كركوك للتحوط من وباء الكوليرا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. رسالة تحذيرية لمدير صحة كركوك للتحوط من وباء الكوليرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).