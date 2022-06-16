2022/06/16 | 15:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. تظاهرات تجوب شوارع ذي قار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Jx8EO1B-_Uo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. تظاهرات تجوب شوارع ذي قار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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