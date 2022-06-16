اكثر من غيغاواط من انتاج كردستان للكهرباء صدر للعراق.. لغز قد يكشف أن 6% من انتاج العراق “مستورد” بالأصل!

2022/06/16 | 15:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

في اعلان يمكن وصفه بالمفاجئ، كشفت وزارة تخطيط اقليم كردستان عن مساهمة الاقليم بجزء من الطاقة في المحافظات العراقية، والتي يمكن ان تعادل 6% من الانتاج الكلي لوزارة الكهرباء.

الوزارة في بيان قالت إن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في شهريّ آذار/ ونيسان بلغ 6521 ميغاواط، وهو انتاج يعادل 32% مما تنتجه وزارة الكهرباء في بغداد.

فيما بينت وزارة تخطيط الاقليم ان 1229 ميغا واط من انتاجها، أي نحو 18% من انتاج الاقليم الكلي تم تصديره إلى المحافظات العراقية، مشيرة الى ان الطاقة الكهربائية لمحافظات اقليم كوردستان تأتي من الإنتاج المحلي فقط.

وأكدت وزارة التخطيط أن كمية الكهرباء المصدرة إلى المناطق الجنوبية والوسطى من العراق في الشهرين المذكورين مقارنة بشهريّ كانون الثاني وشباط من هذا العام زادت بمقدار خمسة ميغاواط.

ولا تتوفر معلومات في تصريحات وزارة الكهرباء واحاديثها، عن وجود استيراد للطاقة من اقليم كردستان، ويبدو أن الوزارة تعتبر هذه الطاقة المشتراة من ضمن انتاجها، حيث تمثل هذه الطاقة المشتراة نحو 6% من الانتاج الكلي للطاقة من قبل وزارة الكهرباء الاتحادية.

وظهر الحديث لأول مرة عن جلب الطاقة الكهربائية من الاقليم في 2020، عندما سعت وزارة الكهرباء الاتحادية لشراء الكهرباء من الاقليم، قبل ان تضع حكومة الاقليم شرطين لذلك، الاول ان لايؤثر هذا الامر على ساعات التجهيز في الاقليم، اما الشرط الثاني فيتمثل بتكفل الحكومة الاتحادية بتوفير الوقود للمحطات التوليدية المتوقفة في الاقليم، لتشغيلها وبيع الكهرباء منها الى بغداد.

بينما يقف هذا الامر كمصدر مرجح لاستيراد الطاقة من الاقليم والمتمثل بتوفير الوقود للمحطات في الاقليم، فان هنالك مصدر اخر لاستيراد الكهرباء من الاقليم، والذي يمثل بالحقيقة استيراد الكهرباء من تركيا عبر الاقليم.

حيث في اذار ونيسان من العام الجاري، كشفت وزارة الكهرباء عن اكتمال الربط الكهربائي مع تركيا، والمباشرة باستيراد 500 ميغا واط يوميًا عبر اقليم كردستان.

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