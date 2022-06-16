الساعدي يبحث سبل تطوير التعاون بين أبطال مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة الفرنسية في المجال العسكري

2022/06/16 | 15:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

بحث رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الخميس، التطلع للمزيد من التعاون مع العمليات الخاصة الفرنسية.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي استقبل في مقر الجهاز اليوم الخميس قائد العمليات الخاصة الفرنسية اللواء برتران توجوز”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث سُبل تطوير التعاون بين أبطال الجهاز والعمليات الخاصة الفرنسية في المجالات العسكرية، إضافة إلى الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب ضمن النهج الشامل”.

وأعرب الساعدي عن تثمينه لهذه الزيارة، مؤكدًا أن “العراق دافع عن العالم إبان الهجمة البربرية التي شنها تنظيم داعـش على المنطقة”.

وتابع انه “يتطلع الى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين قوات جهاز مُكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة الفرنسية”.

فيما أشار قائد العمليات الخاصة الفرنسية إلى “الدور المُهم الذي يلعبه جهاز مُكافحة الإرهاب العراقي في الحرب ضد عصابات داعـش الإرهابية”، مؤكدًا أن زيارته “تهدف إلى تعزيز هذه الجهود واسناد أبطال الجهاز على المستويات كافة”.

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