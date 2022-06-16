تغريم شركة كي بي آر الامريكية 13.67 مليون دولار لقبولها رشاوى في العراق

2022/06/16 | 15:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة ستار اند سترايب الامريكية ، الخميس، ان شركة كي بي آر المتعاقدة مع وزارة الدفاع الامريكية وافقت على دفع مبلغ 13.67 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية من قبل المبلغين عن المخالفات التي تؤكد تلقي موظفي الشركة رشاوى لتقديم الدعم اللوجستي اثناء تواجد الجيش الامريكي في العراق.تابع قناة “المعلومة […]

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