عقوبات بالجملة ضد القوة الجوية

2022/06/16 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، حرمان فريق القوة الجويّة من اللعب على أرضه المُفترضة وبدون جمهور لـ 5 مباريات مع فرض غرامة مالية، على إثر أعمال الشغب التي تسببت فيها جماهيره عقب نهاية المباراة أمام الزوراء في الدور ربع النهائي من بطولة الكأس التي خسرها بنتيجة (1-2)

وذكرت لجنة الانضباط في بيانها :”تمت مناقشة تقريري حكم ومُشرف مباراة الزوراء والقوة الجويّة التي جرت في ملعب الشـعب الدولي ضمن بطولة كأس العراق ، وكذلك مُشاهدة مقاطع الفيديو الخاصّة بالمباراة والأحداث التي جرت بعد انتهائها“.

وأضافت: “بعد اطلاع اللجنةُ على تفاصيل التقريرين أعلاه ومقاطع الفيديو، لاحظت وجود أعمال شغب وفوضى من قبل جمهور القوة الجويّة وإلحاق الضرر بمقاعد المتفرجين، وكذلك التجاوز على الحكمِ الدوليّ المُساعد الأول كرار عبد الكريم بضربه بزجاجات الماء والحجارة، وهو ما أدّى إلى إصابةِ كتفهُ الأيسر“.

ووفق البيان تم إصدار القرارات الآتية: “حرمان فريق نادي القوة الجويّة من اللعب على أرضه المُفترضة وبدون جمهور ولـ 5 مباريات، على أن يتم سريانُ العقوبة في هذا الموسمِ والموسم المُقبل 2022-2023“.

وتابعت اللجنة:” تم فرض غرامةٍ ماليةٍ على نادي القوةِ الجويّة مُقدارها 10 ملايين دينار عراقي“.

وأكملت: “يتحملُ نادي القوة الجويّة الأضرار التي حدثت في ملعب الشعب الدولي حسب ما تقررهُ لجنةُ التحقيق المُشكلة من قبل وزارةِ الشَباب والرياضة” .

وختمت لجنة الانضباط قراراتها: “استدعاءُ كل من مدرب القوة الجويّة قحطان جثير ورئيسا رابطة مُشجعي القوة الجويّة والزوراء للحضورِ إلى مقرّ الاتحاد في الـ 20 من الشهر الجاري لمناقشة تداعيات أحداث الشغب بعد الكلاسيكو“.

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