كاميرا توثق ما حدث لأطفال علقوا في فتحة وادٍ ضيقة لأكثر من 24 ساعة بأمريكا

2022/06/16 | 16:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات كاميرا مثبته على خوذة لحظات عملية إنقاذ دراماتيكية لـ 17 شخصًا بينهم 15 طفلاً بعد أن وجدوا أنفسهم عالقين لساعات في فتحة وادٍ ضيقة في ولاية يوتا الأمريكية.

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