جمهورية مقتدى الصدر 

2022/06/16 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وجه من رمى مقتدى الصدر استقالة كتلته النيابية؟ الهوية المعلنة لمن استهدفته الاستقالة هو الإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفصائل المسلحة مع نوري المالكي والاتحاد الوطني الكردستاني.هذا التحالف بجميع مكوناته قريب من إيران.أقربهم إليها هم الفصائل المسلحة، أو بالتعبير العراقي الفصائل الولائية، يليهم قرباً تكتل نوري المالكي، أو كما تسمي نفسها "تكتل دولة القانون"، ثم يأتي بعدها الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي ورثه أبناء جلال طالباني عنه، وتنازعوا عليه مع ابن عمهم لاهور، إلى أن آلت الزعامة أو ما تبق

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