علاوي: قطاع أملاك الدولة يواجه تحديات ضخمة

2022/06/16 | 16:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد وزير المالية علي علاوي، اليوم الخميس، إن قطاع أملاك الدولة يواجه تحديات ضخمة، فيما أشار إلى استمرار العمل على إنجاز مشاريع الاتمتة.يتبع ..

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