فائق زيدان ومستشار رئيس الوزراء يبحثان الضمانات القانونية لحماية حق التعبير عن الرأي

2022/06/16 | 16:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع مستشار رئيس الوزراء هشام داود ومختصين بالإعلام، اليوم الخميس، الضمانات القانونية لحماية حرية التعبير.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “رئيس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل اليوم، مستشار رئيس الوزراء، هشام داود ومختصين بالاعلام”.

واضاف البيان أن زيدان “بحث معهم الضمانات القانونية لحماية حق حرية التعبير عن الرأي المكفول بموجب الدستور والقانون”.

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