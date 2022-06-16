2022/06/16 | 16:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الشيخ محمد الربيعي || ▪️في ذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس نوجه السؤال التالي : *من هم رجال الحشد*؟ الجواب الذي نراه مناسبا ضمن عوامله الموضوعية و بصورة جدا مختصره : ان رجال الحشد هم : [[ *مالك الاشتر للعراق* ]]محل الشاهد : ▪️ان القاعدة تقول المعرف لا يعرف ، و نحن نقول : […]

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