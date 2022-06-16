صلاحية رئيس مجلس الوزراء في اصدار عقوبة توبيخ لوزير التربية

2022/06/16 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: دعاء الموسوي

ابتداءً ان رئيس مجلس الوزراء ليس له

صلاحية بأصدار عقوبة التوبيخ بحق اي من

الوزراء وذلك لعدة اسباب منها: ان

الوزير كما هو معلوم يعد مكلفاً بخدمة

عامة وليس بموظف وهنا لا تسري عليه

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