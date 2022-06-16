الحشد الشعبي يحيل إرهابيا إلى السجن المؤبد

2022/06/16 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس،

حكماً بالسجن المؤبد بحق إرهابي خطير

عمل بصفة "أمني" في محافظة كركوك.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، أن "المديرية العامة

للأمنِ والانضباط (

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