المالكي: الانتهاكات التركية داخل العراق ستضر بالعلاقات بين البلدين

2022/06/16 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم الخميس، ان الانتهاكات

التركية داخل العراق ستضر بالعلاقات

بين البلدين.

وقال المالكي في تدوينة على تويتر، ان

"التجاوز على السيادة العراقية من اية

دولة ك

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