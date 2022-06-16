المالية النيابية تؤكد تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم

2022/06/16 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، تثبيت موظفي العقود ضمن قانون الأمن الغذائي.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث لـ(بغداد اليوم): "لا توجد اي مشكلة تقف في طريق قرار تثبيت موظفي العقود ممن لديهم خدمة سنتين فما فوق".

وأضاف، أنه "تم توفير التخصيصات اللازمة لضمان حقوق هذه الشريحة وتثبيتهم ضمن قانون الأمن الغذائي".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اصدر، الثلاثاء، توجيها إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإعداد جرد بأسماء المتعاقدين والأجور اليومية فيها تمهيداً لتثبيتهم.

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