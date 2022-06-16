بغداد: النيران تلتهم “كرفانات” الحرس الخاص بمستشفى أبن البيطار

2022/06/16 | 16:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حدث_قبل_قليل الدفاع المدني يخمد حريقا ألتهم كرفانات حرس مستشفى ابن البيطار ببغداد.========== تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاثة كرفانات مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال تابعة الى حرس مستشفى ابن البيطار في منطقة العلاوي وسط بغداد.حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران وابعدت خطر انتشارها الى شواغر […]

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