2022/06/16 | 16:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ppJnv5KTOIM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الصافي: من أوصل البلد إلى ما قبل فتوى "الجهاد الكفائي" غير قادر على مسك زمام التغيير) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد الصافي: من أوصل البلد إلى ما قبل فتوى "الجهاد الكفائي" غير قادر على مسك زمام التغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).