بغداد: النيران تلتهم “كرفانات” الحرس الخاص بمستشفى أبن البيطار (صور)

2022/06/16 | 16:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني اليوم الخميس، من إخماد حادث حريق اندلع داخل 3 كرفانات مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال، تابعة الى حرس مستشفى ابن البيطار في منطقة العلاوي وسط بغداد.وأكدت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “فرقها طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى شواغر المستشفى الملاصقة […]

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