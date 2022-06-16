الصهيود: جميع اتفاقيات الكاظمي ستلغى بعد تشكيل الحكومة

2022/06/16 | 16:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود، الخميس، ان كل الاتفاقيات التي قامت بها حكومة تصريف الاعمال ستلغى بعد تشكيل الحكومة، فيما كشف عن مخطط كبير تقوم به حكومة الكاظمي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الشمري في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الكثير […]

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