2022/06/16 | 16:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الدولية تنزل أقصى عقوبة بحق عضوين في حزب الله باغتيال الحريري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الدولية تنزل أقصى عقوبة بحق عضوين في حزب الله باغتيال الحريري) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الدولية تنزل أقصى عقوبة بحق عضوين في حزب الله باغتيال الحريري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).