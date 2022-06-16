رسمياً.. محمد صلاح شرطاوي للموسم العاشر توالياً

2022/06/16 | 16:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..جدد نادي الشرطة الرياضي، عقد لاعبه محمد صلاح للموسم العاشر على التوالي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال صلاح في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الشرطة بيتي الثاني ودائماً أسعى إلى تقديم كل ما لدي من أجل خدمة هذا الكيان”.وبين بالقول: “مع نهاية كل موسم انتظر […]

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