الموارد المائية: “للحد من التجاوزات”.. الوزارة تعمل على نقل المياه بين المدن والمحافظات بالأنابيب

2022/06/16 | 16:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

صرح وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الخميس، أن وزارته تعمل على نقل المياه بين المدن والمحافظات بالأنابيب بهدف تقليل الضائعات والحد من التجاوزات الحاصلة على الحصص المائية.

وذكرت وزارة الموارد المائية، في بيان تلقته خبر برس (واخ) اليوم، أن “الحمداني قام اليوم بجولة تفقدية يرافقه المستشار الفني للوزارة وعدد من المديرين العامين ومديري تشكيلات الوزارة العاملين في محافظة البصرة، للإطلاع على سير الأعمال في مشروع ماء البصرة الأنبوبي / قناة البدعة، وأعمال إيصال المياه الخام الى محطات الإسالة عبر هذه القناة”.

وقال وزير الموارد المائية، في تصريح للصحفيين على هامش زيارته محافظة البصرة، “إن مشروع ماء البصرة الأنبوبي من المشاريع الستراتيجية المهمة”، مضيفاً أن “تشكيلات الوزارة نفذت التصاميم الخاصة بالمشروع وتعمل على تنفيذه”، مثنياً على جهود الملاكات العاملة فيه .

وأردف بالقول إنه “سيتم المباشرة بربط الأنابيب خلال الفترة القليلة المقبلة”، مبيناً انه “أطلع على الأعمال لمسافة 60 كم وأن أعمال الأعمال الترابية جاهزة لنصب الأنابيب”.

وتابع الحمداني قائلا “بالتزامن مع تنفيذ المشروع فإن الوزارة مستمرة بأعمال تأهيل محطات الضخ ومسار قناة البدعة وتطهير أحواض الترسيب من النباتات المائية وإزالة الترسبات الطينية لضمان إيصال المياه الخام الى محافظة البصرة بصورة مستمرة وحسب حاجة المحافظة .

وأشار الوزير إلى “أن هذا المشروع يأتي ضمن إجراءات الوزارة للتحول نحو نقل المياه بالأنابيب لتقليل الضائعات والحد من التجاوزات”.

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