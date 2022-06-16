هيئة الحج تنظّم ممارسة افتراضية لمناسك الحج

2022/06/16 | 16:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

نظّمت الهيئة العليا للحج والعمرة، ممارسة تطبيقية افتراضية لمناسك الحج، لعدد من قوافل حجاج في بغداد.

وأجرى عدد من الفائزين بقرعة الحج للموسم الحالي، ممارسة تطبيقية افتراضية لمناسك الحج، حيث تم عمل مجسمات مشابهة للكعبة المشرفة ومقام نبي الله إبراهيم وحجر إسماعيل (عليهما السلام)، إضافة إلى المسعى بين الصفا والمروة ورمي الجمرات، وغيرها.

وانطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، أولى قوافل الحجاج الجوية من المطارات العراقية الى مطار المدينة المنورة، فيما سيشهد، يوم السبت المقبل، عبور أولى قوافل الحجاج البرية الى الديار المقدسة عبر منفذ عرعر الحدودي.

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