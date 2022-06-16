لتقليل الضائعات .. العراق يعتمد طريقة جديدة في نقل المياه (صور)

2022/06/16 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد

الحمداني، اليوم الخميس، أن وزارته

تنقل المياه بين المدن والمحافظات

بالأنابيب بهدف تقليل الضائعات والحد

من التجاوزات الحاصلة على الحصص

المائية.

وذكرت وزارة الموارد ا

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