وزير المالية: قطاع أملاك الدولة يواجه تحديات ضخمة

2022/06/16 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير المالية علي علاوي، اليوم

الخميس، أن قطاع أملاك الدولة يواجه

تحديات ضخمة، فيما أشار إلى استمرار

العمل على إنجاز مشاريع الأتمتة.

وقال بيان صادر عن الوزارة تلقته وكالة

نون الخبرية، إن "وزير الم

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