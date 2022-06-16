2022/06/16 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على عصابة سرقت 131 مليون دينار من امرأة بعد استلامها من المصرف في بغداد (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة سرقت 131 مليون دينار من امرأة بعد استلامها من المصرف في بغداد (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة سرقت 131 مليون دينار من امرأة بعد استلامها من المصرف في بغداد (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).