تحدث عن (الورقة البيضاء).. وزير المالية: قطاع أملاك الدولة يواجه تحديات ضخمة

2022/06/16 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير المالية علي علاوي، اليوم الخميس، أن قطاع أملاك الدولة يواجه تحديات ضخمة، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية بتنفيذ ما نصت عليه "الورقة البيضاء".

وذكرت وزارة المالية في بيان، أن "وزير المالية علي علاوي أجرى اليوم زيارة تفقدية الى دائرة عقارات الدولة، متجولا بين اقسام وشعب الدائرة برفقة مديرها العام رند رعد راجي والكادر المتقدم".

وأكد علاوي، "أن هذه الزيارة تهدف الى رفع مستوى الاداء المؤسسي وتقليص الجهد والوقت للوصول الى تقديم افضل الخدمات بالإضافة الى الاسراع في حسم قضايا الاملاك العائدة للدولة، ورفع وتيرة التنسيق المشترك مع المؤسسات والجهات المعنية والساندة".

وبين وزير المالية أن "قطاع املاك الدولة يواجه تحديات ضخمة، وينبغي مضاعفة الجهود والدفع باتجاه الارتقاء بعمل الدائرة، بما يسهم في تبسيط الاجراءات وفق القوانين السارية".

وأشار علاوي، إلى أن "الوزارة ماضية بتنفيذ ما نصت عليه الورقة البيضاء التي تبنتها الحكومة في ضوء المتغيرات السريعة التي يشهدها المجتمع العراقي والنهوض بامكانيات الدائرة عبر اتاحة الفرص الاستثمارية وايجاد الحلول الحقيقية للعقبات والصعوبات بهدف دفع عجلة البناء والاعمار فيها".

وشدد على "مواصلة جهود الوزارة لانجاز مشاريع اتمتة العمل وبذل المزيد من العطاء لانجاز المعاملات وتقليل الزخم الناتج عن مراجعة المواطنين واختزال الروتين والحلقات الزائدة".

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