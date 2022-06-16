توجيه من أمانة بغداد بفتح شارع رئيسي

2022/06/16 | 17:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امين بغداد يوجه بفتح شارع رئيس يخدم مقاطعتي ٢و٣ /١٠ جنوب بغداد بغداد ١٦-٦-٢٠٢٢ وجه امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم بفتح شارع (٤٠) ضمن مقاطعتي ٢ و٣ / ١٠ الرابط بين شارع العزاوي وطريق بغداد بابل ، مؤكداً ان من اولويات امانة بغداد خدمة مناطق الافراز الحديث لامتصاص الزخم عن مركز العاصمة .وذكر […]

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