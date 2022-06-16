2022/06/16 | 17:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شواهد قبور في قيرغيزستان عن تفاصيل محيّرة حول أصول "الموت الأسود" (الطاعون)، الأشد فتكًا بالعالم، الذي يُقدر أنه قتل نصف سكّان أوروبا على مدى 7 أعوام خلال العصور الوسطى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحليل الحمض النووي يكشف عن مصدر "الموت الأسود") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحليل الحمض النووي يكشف عن مصدر "الموت الأسود") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).