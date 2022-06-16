بالفيديو.. الاطاحة بعصابة سرقت 131 مليون دينار من احدى النساء

2022/06/16 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الخميس، من الاطاحة بعصابة قامت بسرقة مبلغ 131 مليون دينار من احدى النساء،

وقال مصدر امني في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مديرية مكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على عصابة قامت بسرقة مبلغ 131 مليون دينار من امرأة كانت قد استلمت المبلغ من احد المصارف".

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